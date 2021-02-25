Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг глав российских регионов.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал , посвященное оценке деятельности глав субъектов РФ за январь-февраль 2021 года.Губернатор Владимирской области был отнесен экспертами к 3 группе рейтинга. Он занял 84-е место из 85. Первые строчки достались главам Татарстана, Москвы и Свердловской области. На последних оказались политики из Северной Осетии, Владимирской области и Хакасии.Отметим, что результаты «» получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Исследование охватило период январь-февраль 2021 года."События января-февраля только подтвердили обоснованность нахождения Сипягина в хвосте «Национального рейтинга».В демарш и демонстративное неповиновение губернатору вылилось совещание по вопросам реализации национальных проектов, проводившееся под его председательством. В ходе совещания планировался видеоотчёт глав областных муниципалитетов. Однако из 21 руководителя отчитался только один. Прочие делегировали своих заместителей, которые, по заявлению губернатора, не обладали правом самостоятельного принятия решений и не несли личной ответственности.В этом же ключе развивался конфликт губернатора с депутатами регионального Заксобрания. . Эта ситуация возникла осенью 2020 года, когда депутаты потребовали представления им плана продажи госсобственности в частные руки, но Владимир Сипягин представил план только после того, как решение о приватизации было принято. Эксперты полагают, что постановление суда открывает новый этап противостояния главы области и депутатского корпуса.Не добавляет стабильности региону исход руководителей высшего областного уровня: в рассматриваемый период состоялись отставки директора областного департамента транспорта и дорожного хозяйства и замдиректора департамента здравоохранения .Имиджевые, управленческие и аппаратные потери Владимира Сипягина не компенсируются ни завершением 2020 года с профицитом регионального бюджета, ни декларируемой областной властью стабилизацией ситуации с коронавирусом, ни другими локальными достижениями», говорится на сайте.Екатерина КУРБАНГАЛЕЕВА, политолог, политический консультант. Директор научно-исследовательского центра «Особое мнение»: «Владимирская область, с точки зрения управления регионом, стабильна в своей нарастающей нестабильности. Постоянно повышается градус конфликтов по двум линиям: «администрация области – Законодательное собрание области» и «администрация области – муниципалитеты».Первое же в новом, 2021 году совещание по вопросам реализации национальных проектов, которое инициировал 20 января губернатор Сипягин, проигнорировали все без исключения главы муниципалитетов, делегировав на мероприятие своих замов. Муниципалитеты начали в открытую фрондировать под эгидой Ассоциации муниципальных образований.В январе-феврале продолжал разогреваться конфликт между ЗС и областной администрацией по вопросу регионального закона о приватизации государственного имущества. ЗС обратилось в суд. 12 февраля Владимирский областной суд признал «губернаторскую» программу приватизации госимущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов незаконной. Владимир Сипягин вынужден был ввести мораторий на передачу госпредприятий в частную собственность.Кадровая чехарда и управленческие провалы стали уже привычными. В конце января стала вакантной позиция директора департамента транспорта и дорожного хозяйства, а также заместителя директора департамента по здравоохранению. Напротив, в феврале на пустующую несколько месяцев должность директора департамента региональной политики, наконец, нашли кандидатуру. Однако профильного заместителя губернатора по внутренней политике так и нет. В отношении директора департамента здравоохранения начата служебная проверка, а на его непосредственного руководителя – заместителя губернатора Сергея Шевченко, курирующего социальную политику, в том числе здравоохранение, вынесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности.Застарелые проблемы области не решаются. По-прежнему не решены вопросы, связанные с территориальной схемой обращения с отходами. Общественники бунтуют и пытаются пересмотреть тарифы на вывоз мусора. Коммунисты активно эксплуатируют тему и публично конфликтуют с «Единой Россией» по поводу того, что партия игнорирует совместное обсуждение темы.Здравоохранение области давно и неизлечимо болеет. Сорван план по строительству ФАПов – за 2020 год не был сдан ни один. В феврале забили тревогу родители детей-инвалидов, к которым присоединились позже группы граждан, имеющие право на получение льготных лекарств, а потом и пенсионеры. Дефицит, а то и вовсе отсутствие лекарств областной департамент признал и обещал урегулировать вопрос к началу марта. Следком начал проверки по факту необеспечения жизненно важными препаратами.Отдельно стоит отметить, что Владимирскую область на семинаре, проведенном в конце января Администрацией Президента РФ для заместителей губернаторов по внутренней политике, назвали в числе регионов-аутсайдеров по уровню доверия губернатору и президенту страны».