Скульптор Салават Щербаков прокомментировал голосование о выборе персонажа для установки памятника на Лубянке. Людям предлагают отдать свой голос либо за Феликса Дзержинского, либо за ..

Скульптор Салават Щербаков прокомментировал голосование о выборе персонажа для установки памятника на Лубянке. Людям предлагают отдать свой голос либо за Феликса Дзержинского, либо за Александра Невского.По мнению скульптора, Дзержинский отсылает нас к трагических событиям в России начала XX века, когда страна оказалась буквально расколота на две части. В качестве объединяющей фигуры создатель ВЧК выступать не может."Мне кажется, что в этом случае стоило бы там поставить какую-то достаточно капитальную и бесспорную фигуру, каковым и является Александр Невский для всей страны", – цитирует Салавата Щербакова. Ранее с поддержкой кандидатуры святого благоверного князя Александра Невского выступили в Русской православной церкви.