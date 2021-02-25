Екатерина Градова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма Семнадцать мгновений весны. Роль радистки Кэт стала поворотной в ее карьере, но в конце 80-х артистка все бросила и ушла с головой в религию.

Екатерина Градова прославилась после выхода на экраны многосерийного фильма "Семнадцать мгновений весны". Роль радистки Кэт стала поворотной в ее карьере, но в конце 80-х артистка все бросила и ушла с головой в религию.Будущая звезда родилась в Москве. Отцом девочки был архитектор Геогргий Градов, а мама работала актрисой. С детства Катя бывала за кулисами и видела театральную жизнь. Поэтому, когда пришло время выбирать институт, она поступила в иняз, где проучилась всего год – гены дали о себе знать.Градова прошла конкурс в школу-студию МХАТ. Уже на четвертом курсе она стала довольно известна, сыграв главную роль в спектакле "Таланты и поклонники" в Театре им. Маяковского.Всесоюзную славу артистке принесла роль радистки Кэт в культовом многосерийном фильме "Семнадцать мгновений весны". Затем актриса закрепила успех, снявшись в небольшой, но довольно значимой роли в картине "Место встречи изменить нельзя". Это было последнее появление девушки на экране.Личная жизньЕкатерина Градова была замужем дважды. Первым супругом актрисы стал актер Андрей Миронов. Пара познакомилась во время учебы в коле-студии МХАТ. Артист пришел смотреть дипломный спектакль, в котором играла студентка, и девушка ему сразу очень понравилась. Миронов начал ухаживать, и она не смогла устоять перед обаянием молодого человека.В 1973 году в семье родилась дочь Маша. Однако брак продержался недолго – уже в 1976-м супруги разошлись. Причиной развода стали многочисленные увлечения Андрея Миронова. Екатерина Градова не собиралась с этим мириться.Позднее актриса призналась, что в молодости не могла простить того, на что другие девушки с легкостью закрывали глаза. А еще Миронов мечтал, что у него будет большая семья – трое детей и огромный дом. Градова же решила сосредоточиться на карьере, ведь как раз в то время на нее обрушилась всесоюзная слава после выхода на экраны фильма "Семнадцать мгновений весны".Даже после расставания актриса продолжала любить бывшего мужа, однако вернуться назад не захотела. Миронов умолял ее вновь стать его, но потом женился на другой. Екатерина Градова долгие годы была одна, она не позволяла себе смотреть на других мужчин. Новые отношения звезда фильма о Штирлице смогла начать только после смерти Андрея Миронова.В конце 80-х Екатерина Градова задумалась о душе и Боге. Артистка подалась в религию и начала ездить по святым местам. Актриса даже окончила Свято-Тихоновский богословский институт и стала преподавать в школах предмет "живое слово". Ее уроки были основаны на Евангелии и русской классической литературе.В паломнической поездке в Оптину пустынь Екатерина Градова познакомилась с физиком Игорем Тимофеевым и в 1991-м стала его женой. Через год супруги взяли из детского дома мальчика по имени Андрей.Последние годы жизни актриса посвятила воспитанию приемного сына, внукам, религии и просветительской деятельности. В профессию Градова так и не вернулась. Она лишь изредка давала интервью и предпочитала вести затворнический образ жизни.Звезда фильма "Семнадцать мгновений весны" скончалась 22 февраля на 75-м году жизни. Поклонникам не дали попрощаться с актрисой, так как родственники предпочли устроить закрытую церемонию.