Это видео из группы Подслушано в Кольчугино, возможно, послужит поводом для проверок.

Это видео из группы "Подслушано в Кольчугино", возможно, послужит поводом для проверок.Пользователя возмутило, что на территории детского сада № 16 паркуются легковые автомобили. Это сообщение выявила система инцидент - менеджер центра управления региономЦУР направил запрос в департамент образования.Там отметили, что на территорию могут заезжать родители детей с ограниченными возможностями. Тем не менее , в администрацию Кольчугино направлено письмо , обязывающее усилить контроль за безопасностью детей.