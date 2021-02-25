В российских регионах наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки диагноз поставили 11 198 жителям страны.

В российских регионах наблюдается спад заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки диагноз поставили 11 198 жителям страны.В оперативном штабе по мониторингу обстановки рассказали, что около 10,8% из общего числа инфицированных не имеют симптомов. За минувший день полностью выздоровели 16 102 человека, скончались 446 пациентов.Больше всего новых случаев COVID-19 подтвердили в Москве – 1 406. За ней идет Санкт-Петербург с 911 больными. На третьей строчке находится Московская область, где обнаружили 495 инфицированных.Много заразившихся также выявили в Нижегородской (388 случаев), Воронежской (301случай), Ростовской (296случаев), Самарской (278случаев), Иркутской (236случаев), Челябинской (218случаев) областях и Пермском крае (212случаев).. Вылечились и покинули больницы 3,7 миллиона человек. С начала пандемии было зафиксировано 84,8 тысячи летальных исходов.С конца прошлого года во всех регионах страны начал действовать масочный режим. Граждан просят надевать средства защиты при входе в метро, автобусы, магазины, кинотеатры и другие общественные места.В январе этого года в России началась масштабная вакцинация. Привиться от коронавирусной инфекции теперь могут все категории граждан. Ожидается, что к концу года больше половины населения (60%) страны пройдет вакцинацию.