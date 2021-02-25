На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.37 - во Владимире16 - в Муромском районе15 - в Гусь-Хрустальном районе9 - в Александровском районе9 - в Кольчугинском районе8 - в Ковровском районе8 - в Петушинском районе5 - в Меленковском районе4 - в Киржачском районе4 - в Киржачском районе3 - в Собинском районе3 - в Судогодском районе3 - в Вязниковском районе3 - в Суздальском районе3 - в Селивановском районе2 - в Юрьев-Польском районе1 - в Камешковском районе1 - в Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 038 случаев заболевания.6010 - во Владимире3385 - в Гусь-Хрустальном районе2964 - в о. Муром1958 - в Ковровском районе1679 - в Александровском районе1610 - в Петушинском районе1229 - в Юрьев-Польском районе1186 - в Вязниковском районе1073 - в Кольчугинском районе975 - в Суздальском районе897 - в Собинском районе695 - в Гороховецком районе712 - в Меленковском районе710 - в Киржачском районе610 - в Камешковском районе591 - в Селивановском районе407 - в Судогодском районе347 - в г. Радужном.