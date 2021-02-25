На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 25 февраля лабораторно подтверждено 130 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
37 - во Владимире
16 - в Муромском районе
15 - в Гусь-Хрустальном районе
9 - в Александровском районе
9 - в Кольчугинском районе
8 - в Ковровском районе
8 - в Петушинском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Киржачском районе
3 - в Собинском районе
3 - в Судогодском районе
3 - в Вязниковском районе
3 - в Суздальском районе
3 - в Селивановском районе
2 - в Юрьев-Польском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Радужном.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 27 038 случаев заболевания.
6010 - во Владимире
3385 - в Гусь-Хрустальном районе
2964 - в о. Муром
1958 - в Ковровском районе
1679 - в Александровском районе
1610 - в Петушинском районе
1229 - в Юрьев-Польском районе
1186 - в Вязниковском районе
1073 - в Кольчугинском районе
975 - в Суздальском районе
897 - в Собинском районе
695 - в Гороховецком районе
712 - в Меленковском районе
710 - в Киржачском районе
610 - в Камешковском районе
591 - в Селивановском районе
407 - в Судогодском районе
347 - в г. Радужном.