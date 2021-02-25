Злоумышленника вычислили. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

В октябре прошлого года в Коврове 23-летний парень позвонил в 112 и сообщил о заминированном общежитии. Как уточняет пресс-служба УМВД региона, выезд экстренных служб показал, что сигнал ложный.Взрывных устройств в здании не нашли, зато вычислили телефонного террориста. После звонка в органы ковровчанин выключил телефон, но это его не спасло. Полиция нашла и задержала злоумышленника.Выяснилось, что до злосчастного звонка его выгнали из общаги. Обиженный парень решил отомстить вахтёрше анонимным сигналом о заложенной бомбе.Сейчас житель Коврова обвиняется в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.Вину горе-террорист признал.