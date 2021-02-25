Направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Коврова.

Направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Коврова. Он обвиняется в незаконном приобретении, хранении, перевозке огнестрельного оружия, боеприпасов.Установлено, что с ноября 2018 года по ноябрь 2020 года мужчина незаконно изготовил самодельное оружие из имеющегося у него нарезного ствола калибра 9 мм.После этого он приобрел 23 пригодных для стрельбы патрона. Оружие и боеприпасы к нему он хранил по месту своего жительстваУголовным законом за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до 4 и до 5 лет соответственно.