Из-за необходимости соблюдать антиковидные меры набор ребят придётся сократить. Более подробная информация о численности, ценах на путёвки и количестве смен будет известна после 1 апреля.

Во Владимирской области готовятся к организации летнего отдыха для детей. Об этом сегодня во время брифинга по текущей ситуации с коронавирусом рассказала директор департамента образования Ольга Беляева.«Будут работать лагеря дневного пребывания, загородные базы отдыха, а также традиционные областные профильные смены», – уточнила она.Из-за необходимости соблюдать антиковидные меры набор ребят придётся сократить. Более подробная информация о численности, ценах на путёвки и количестве смен будет известна после 1 апреля.Напомним, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса летний отдых детей был фактически сорван.