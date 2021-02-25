Министр обороны Нигерии Башир Магаши назвал трусостью неспособность обычных граждан противостоять вооруженным боевикам

Министр обороны Нигерии Башир Магаши назвал трусостью неспособность обычных граждан противостоять вооруженным боевикам"Я не знаю, почему люди убегают от таких незначительных вещей", – заявил Магаши 17 февраля, комментируя нападение на школу в районе Кагара, откуда боевики "Боко Харам" (террористическая организация, запрещена в РФ) похитили десятки людей, в том числе 27 учеников.Это высказывание спровоцировало широкое осуждение в обществе, поскольку мирные жители часто становятся жертвами радикалов.Аналитик по связям с общественностью Мохаммед Джамо Юсуф позвонил главе военного ведомства и потребовал забрать свои слова обратно, а также извиниться перед нигерийцами."Это очень смехотворное заявление, исходящее от министра обороны. Первая обязанность любого правительства – защищать свой народ и его собственность", – сообщил он в беседе с DW.Подобные высказывания членов нигерийского правительства заставляют усомниться в способности президента страны Мохаммаду Бухари противостоять угрозе, которая исходит от боевиков. Нападения "Боко Харам" происходят все чаще, что потребовало кадровых изменений в военной структуре страны.Новый начальник Генштаба генерал-майор Лео Ирабор принял решение обратиться к сторонней помощи в борьбе с боевиками. Об этом он сообщил в ходе общения с силовыми структурами. По сообщениям СМИ, новый военачальник провел переговоры с "ЧВК Вагнера" и российские специалисты уже прибыли в Нигерию.