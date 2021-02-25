Сильный пожар уничтожил кровлю трехквартирного жилого дома в поселке Гусевский Гусь -Хрустального района.

Сильный пожар уничтожил кровлю трехквартирного жилого дома в поселке Гусевский Гусь -Хрустального района.Существовала угроза перехода огня на хозяйственные постройки. Но спасатели не допустили его распространения . По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неисправная электропроводка. Также зафиксировано позднее обращение в пожарную охрану. Пострадавших от пожара нет. Жильцы эвакуировались сами. А их котов спасли.