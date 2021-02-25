Завтра, 26 февраля, в программе Ларисы Павловой Ваше право мы поговорим о судьбе девушки, которая была осуждена к условной мере наказания.

Завтра, 26 февраля, в программе Ларисы Павловой "Ваше право" мы поговорим о судьбе девушки, которая была осуждена к условной мере наказания.Как и почему она оказалась в колонии обсудим с Алексеем Чудиным, заместителем начальника УФСИН России по Владимирской области, и Татьяной Лисиной, начальником отдела по контролю за исполнением наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества.Телефон студии 35-31-33. Начало в 7:20.