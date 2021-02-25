Столичный градоначальник Сергей Собянин сделал важное заявление о коронавирусе в Москве. Мэр города допустил, что вскоре грядет некоторые послабления.

Столичный градоначальник Сергей Собянин сделал важное заявление о коронавирусе в Москве. Мэр города допустил, что вскоре грядет некоторые послабления.Собянин отметил, что через месяц-два городские власти снимут ряд ограничений покоронавирусу в Москве.Например, в Москве могут вновь разрешить городские фестивали.Мэр мегаполиса объяснил, что это возможно лишь в том случае, если тенденция по снижению заболеваемости COVID-19 сохранится. Чиновник сообщил, что число больных в столице еще внушительное – около 500-600 пациентов поступают в больницы ежедневно. При этом он напомнил, что еще недавно ихбыло 1700.Как писали "Дни.ру", ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов объявил, что столичные власти планируют снять большинство коронавирусных ограничений к началу лета. Напомним, Москва встретила пандемию коронавируса во всеоружии.Благодаря новым методикам диагностики и лечения, оперативным действиям властей и профессионализму врачей российская столица дала достойный отпор . Большую роль сыграло и оснащение медучреждений новейшим оборудованием.