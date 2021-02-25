Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приоритете руководства страны. Он заявил, что это именно борьба с бедностью.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о приоритете руководства страны. Он заявил, что это именно борьба с бедностью.Проблемы на пути решения данного вопроса представитель Кремля объяснил "различными факторами". Песков отметил, что актуальная тема упоминается во всех национальных планах развития.Не проходит без обсуждения борьбы с бедностью и ни одно послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства добавил, что работа в этом направлении продолжится самым серьезным образом, и "никто несобирается опускать руки".В предстоящем обращении президент России, скорее всего, вновь будет говорить о бедности. При этом Дмитрий Песков объяснил, что имеет в виду именно борьбу с бедностью, а не с нищетой. Известно, что российский лидер затронет темы социально-экономического, технологического и иного развитиястраны.Напомним, в конце прошлого года лидер "Справедливой России" Сергей Миронов призвал российские власти ввести прямые выплаты малоимущим. Депутат Госдумы предложил направить на это часть средств, выделенных государством на .Он отметил, что на эти цели было выделено 15 триллионов рублей до 2024 года. Миронов пояснил, что около пяти из них "осядут" в различных фондах и институтах развития и никак не помогут достижению цели.