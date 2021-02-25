«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил

«Ростелеком» представляет новую версию тарифа «Трансформер», который научился автоматически подстраиваться под интересы клиента. Обновленный тариф-конструктор сохранил все свои преимущества и пополнился крутыми возможностями для новых подписчиков интерактивного телевидения и видеосервиса Wink. Теперь клиенту не нужно самому настраивать список дополнительных мини-пакетов — они будут активироваться автоматически в зависимости от того, что смотрит подписчик. «Трансформер» по-прежнему позволяет создать идеальный тариф под конкретного пользователя. В новой версии доступно более 300 телеканалов, как общедоступных, так и тематических, а также более 40 тысяч фильмов и эпизодов сериалов разных жанров, стран