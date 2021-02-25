Режим белорусского президента Александра Лукашенко находится на грани распада. Такое заявление сделал основатель Сильных новостей Петр Кузнецов.

Режим белорусского президента Александра Лукашенко находится на грани распада. Такое заявление сделал основатель "Сильных новостей" Петр Кузнецов.Обозреватель отметил, что экономические проблемы в Белоруссии нарастают с каждым днем, и власти страны в результате вынуждены принимать "ситуативные и хаотические решения". В частности, накануне было объявлено о заморозке стоимости товаров и лекарств первой необходимости.Эта мера является временной, правительство понимает, что если сдерживание цен растянется на несколько месяцев, то это может погрузить страну в больший кризис. По мнению Кузнецова, белорусские власти пошли на такой шаг, чтобы не допустить "острых шоков" весной, когда ожидаются акции протеста.В своем телеграм-канале основатель "Сильных новостей" сообщил, что с осени прошлого года можно наблюдать процесс стагнации и увядания режима Лукашенко, который "неминуемо перейдет в стадию распада". Сегодня всем внутри страны очевидна токсичность действующей власти.По словам Кузнецова, если останется на посту президента до 2025 года и выдвинет свою кандидатуру на следующие выборы (лично или через преемника), то это может привести к социальному взрыву. "По сравнению с ним и 2020 год репетицией покажется", – подчеркнул обозреватель.Ранее белорусский оппозиционер Светлана Тихановская заявила, что у Александра Лукашенко нет шансов вернуть доверие народа. Подробнее об этом можно прочитать в