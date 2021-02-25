Указом Президента Российской Федерации за самоотверженные действия школьник награжден орденом Мужества (посмертно), он передан его владимирской бабушке.

Указом Президента Российской Федерации за самоотверженные действия школьник награжден орденом Мужества (посмертно), он передан его владимирской бабушке.Учащийся 4 класса школы № 1540 г. Москвы Александр Смирнов бросился на защиту матери и погиб от рук преступника, который уже приговорен к пожизненному лишению свободы. Увы, спасти ее не удалось, женщина получила 31 ножевое ранение - и тоже погибла.Награда передана руководителем СУ СК России по Владимирской области Артемом Кулаковым бабушке погибшего мальчика.Ранее решением Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина мальчик посмертно награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага»