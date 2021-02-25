На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает . Сообщается ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2021-pod-moskvoj-gruzovik-vrezalsya-v-avtobus-s-passazhirami.html" target="_blank">Под Москвой грузовик врезался в автобус с пассажирами</a> - На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает . Сообщается ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-02-2021-pod-moskvoj-gruzovik-vrezalsya-v-avtobus-s-passazhirami.html]Под Москвой грузовик врезался в автобус с пассажирами[/url] - На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает . Сообщается ..