На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает . Сообщается ..

На одном из перекрестков в Московской области грузовик Volvo выехал под запрещающий сигнал светофора и протаранил автобус, идущий по маршруту из Звенигорода в Голицыно, передает "". Сообщается о трех пострадавших – двоих взрослых и одном подростке. Обстоятельства аварии выясняются.