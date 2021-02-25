Сотрудниками полиции было установлено, что в одном из торговых центров столицы мужчина выронил из внутреннего кармана пальто конверт, в котором находилось порядка 120 тысяч рублей...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Ховрино г. Москвы вернул мужчине денежные средства, которые ранее были им утеряны в торговом центре.В здании Отдела МВД России по району Ховрино г. Москвы полицейские торжественно вручили денежные средства местному жителю, утерянные им еще в ноябре 2020 года.Сотрудниками полиции было установлено, что, совершая покупки в одном из торговых центров столицы, мужчина выронил из внутреннего кармана пальто конверт, в котором находилось порядка 120 тысяч рублей. Потерянный конверт лежал на полу, где его и обнаружила девушка, также совершавшая покупки в магазине. Она забрала конверт с деньгами, но не присвоила себе, а в установленном законом порядке передала в отдел полиции по месту жительства, для того чтобы вернуть их владельцу.В ходе проведения проверочных мероприятий участковый уполномоченный полиции, тщательно просмотрев видео с камер наблюдения магазина, установил личность гражданина, утерявшего конверт с деньгами. 59-летний москвич был приглашен в ОМВД России по району Ховрино г. Москвы для возврата денежных средств, чему был приятно удивлен.Мужчина рассказал, что не представлял, где он мог выронить деньги, и полагал, что уже никогда не найдет пропажу. Однако, когда ему позвонил сотрудник полиции и сообщил, что его денежные средства найдены, эмоции переполняли его. Поблагодарив девушку, нашедшую деньги, полицейского и руководство Отдела, мужчина счастливый поехал домой.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29