Кому улыбается богиня правосудия, а кому гримасничает. Владимирцам презентовали книгу-альбом под названием «Улыбки и гримасы Фемиды». Это своеобразный правовой комикс для широкого круга

Кому улыбается богиня правосудия, а кому гримасничает. Владимирцам презентовали книгу-альбом под названием «Улыбки и гримасы Фемиды». Это своеобразный правовой комикс для широкого круга читателей. В нём интересные случаи из истории права, яркие высказывания и забавные случаи из жизни, точно подмеченные внимательным взглядом авторов. Заслуженный юрист, Государственный советник юстиции Александр Сухарев на страже закона больше полувека,