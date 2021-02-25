Днем 25 февраля на заводе по производству полимерной упаковки в городе Шахты Ростовской области произошел пожар, передает сайт . Огонь успел распространиться на площади в 900 квадратных ..

Днем 25 февраля на заводе по производству полимерной упаковки в городе Шахты Ростовской области произошел пожар, передает сайт . Огонь успел распространиться на площади в 900 квадратных метров. Происходит обрушение кровли и технического этажа здания. Над тушением пламени работают 65 человек и 22 единицы техники. Данных о пострадавших не поступало.