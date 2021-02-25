Это так называемая птичка, пикирующий сокол, стремительно падающий вниз за своей добычей.

Знали ли вы, что династический знак Рюриковичей - двузубец и трезубец - приобретал индивидуальные черты у каждого из правителей Древней Руси?Эти знаки можно увидеть на белокаменных блоках, из которых зодчие строили храмы, археологи находят их на древних горшках и кувшинах. Достаточно часто мастера ставили клейма на их донцах. Существует несколько версий их назначения. Возможно, это был знак мастера, который изготавливал изделие, а, возможно, знаки имели охранное значение. Это мог быть и фамильный знак князя, которому принадлежала мастерская либо сам мастер.Елена Клестова, экскурсовод: “И в нашем городе, во второй половине 20 века, во время археологических раскопок, вблизи Княгинина монастыря, на территории древнего печернего Владимира, на улице Кремлёвской были найдены донца. Их можно прочитать как знаки Рюриковичей, так называемая птичка, пикирующий сокол, стремительно падающий вниз за своей добычей. У каждого князя был свой знак. Он не передавался по наследству, имел одну общую основу в виде двузубца или трезубца. И каждый из князей мог добавлять различные кресты, завитки и прочие элементы. Но к тринадцатому веку подобные эмблемы вышли из употребления. Их форма упростилась настолько, что утратила способность отражать индивидуальную принадлежность”.Мария Городская