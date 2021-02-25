Утверждённый в должности вице-губернатор по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Роман Годунин ответил депутатам Заксобрания на вопросы по “мусорной” теме. В частности,

Утверждённый в должности вице-губернатор по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики Роман Годунин ответил депутатам Заксобрания на вопросы по “мусорной” теме. В частности, Годунина спросили по поводу законности завоза александровского мусора на полигон у деревни Бабанино Петушинского района. Напомним, из-за закрытия свалки в Александровском районе временно весь мусор направили в Петушинский район на полигон у