31 депутат проголосовал «за» и один воздержался.

Ранее редакция «33Live.Ru» сообщала, что депутаты Заксобрания региона кандидатуру Романа Годунина на пост вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики.Вопрос был включен в повестку дня на заседании парламента. Почти час претендент отвечал на вопросы народных избранников о его видении в решении «мусорных», строительных и других проблем отрасли, которую он намерен курировать.В результате парламентарии утвердили замгубернатора в должности практически единогласно – 31 депутат проголосовал «за», один воздержался.В свою очередь, Роман Годунин поблагодарил парламентариев за доверие.