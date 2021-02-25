Годунин согласован в должности депутатами Заксобрания области. Романа Годунина согласовали в должности вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. На заседании

Годунин согласован в должности депутатами Заксобрания области. Романа Годунина согласовали в должности вице-губернатора по вопросам развития инфраструктуры, ЖКХ и энергетики. На заседании ЗакСобрания области этот вопрос рассматривали в качестве дополнительного. Напомним, Роман Годунин не расставался с приставкой “врио” с апреля 2020 года. Летом прошлого года на заседании ЗакСобрания его не утвердили в должности. Вторая попытка