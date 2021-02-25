Больных британским штаммом коронавируса во Владимирской области нет. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. В ходе очередного коронавирусного брифинга представитель

Больных британским штаммом коронавируса во Владимирской области нет. Об этом заявили в региональном Роспотребнадзоре. В ходе очередного коронавирусного брифинга представитель Роспотребнадзора области рассказала о “британском” коронавирусе. В 33 регионе случаев заболевания мутировавшим ковидом не выявлено, хоть в России такие заболевшие есть. Колтунова рассказала, что в нашей стране зарегистрировали новую и первую в мире тест-систему, которая