Напомним, что неделю назад «АДМ» уже лишили автобусных маршрутов № 11С, 25 и 27 в пользу ОКТО.

Во Владимире ещё один общественного транспорта от ООО «АДМ» к «Владимирпассажиртрансу».С 1 марта муниципальный перевозчик начнёт работать по 14 маршруту. До проведения конкурса на основании временного договора горожан будет возить «троллейбусное управление».Автобус №14 следует курсирует от улицы Мостостроевской до «Глобуса». Интервал движения в часы пик составит 11-16 минут. В остальное время суток рейсы будут совершаться каждые 30 минут.Напомним, что неделю назад «АДМ» уже .