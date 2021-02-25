Водоканал заключил с предприятием агентский договор.

С 25 марта квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение жители Владимира начнут получать не напрямую от «Водоканала», а через «Единый расчётный кассовый центр».Муниципальное предприятие заключило с посредником агентский договор. После 1 апреля по вопросам изменения количества зарегистрированных жильцов, смене собственника, передачи показаний счётчиков, горожан просят обращаться в ООО «ЕРКЦ». Частная компания расположена на улице Разина в доме №21.В свою очередь, «Владимирводоканал» продолжит принимать платежи в своём офисе. Рассчитаться за воду можно будет без комиссии.Отбор платёжной компании состоялся в результате конкурса, в котором и победил «Единый расчетный кассовый центр».