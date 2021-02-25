Специалисты российской компании по трудоустройству HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, каким специалистам сложнее всего найти работу в России. Результаты показали, что трудностей ..

Специалисты российской компании по трудоустройству HeadHunter провели исследование, чтобы выяснить, каким специалистам сложнее всего найти работу в России. Результаты показали, что трудностей при поиске работы не испытывают лишь 20% опрошенных.Эксперты установили, что тяжелее всего на рынке труда приходится топ-менеджерам, работникам сферы искусства, развлечений и СМИ. Напротив, наиболее легко трудоустроиться оказалось представителям рабочего персонала и сотрудникам сферы продаж, сообщает телеканал "".