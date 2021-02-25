Участники конкурса разработали проекты для территории бывшего аэропорта, мемориального комплекса "Парк Победы" на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески

Пресс-служба ДОМ.РФ сообщила о том, что были объявлены финалисты международного конкурса на лучшие архитектурно-градостроительные проекты комплексного развития территорий центральной части Саратова - это консорциумы под руководством российского бюро Citymakers и нидерландской студии Karres en Brands.Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов рассказывает, что на первом отборочном этапе оценивалось портфолио команд и были определены пять участников. Далее разработанные ими концепции анонимно рассматривались профессиональным жюри. И по итогу были определены вышеназванные финалисты.Arteza (Россия), Megabudka (Россия), факультет биологии Саратовского государственного университета и Студия транспортного проектирования (Россия) также входят в консорциум под руководством бюро Citymakers. Консорциум во главе с Karres en Brands включает в себя Mandaworks (Швеция) и Kosmos (Россия).Участники конкурса разработали проекты для территории бывшего аэропорта, мемориального комплекса "Парк Победы" на Соколовой горе, Зеленого острова, Глебучева оврага и острова Покровские пески. Жители города определят победителя и концепцию, предложенную для реализации, в ходе голосования, которое продлится до 11 марта наконкурса.