Заместитель губернатора области Роман Годунин рассказал, чего ждать дольщикам из Коммунара. Напомним, с 2018 года они не могут въехать в свои квартиры. Всё потому что высотку на улице

Заместитель губернатора области Роман Годунин рассказал, чего ждать дольщикам из Коммунара. Напомним, с 2018 года они не могут въехать в свои квартиры. Всё потому что высотку на улице Центральной построили с нарушением этажности. В доме № 19 на 2 этажа больше положенного. 94 участника долевого строительства оказались без жилья. Люди обращались в разные инстанции. На