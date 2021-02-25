Сегодня ночью в регионе опять выпала полумесячная норма осадков. Многие опоздали на работу. Что сейчас происходит на улицах города.

Сегодня ночью в регионе опять выпала полумесячная норма осадков. Многие опоздали на работу. Что сейчас происходит на улицах города.- Пушистый четверг, так назвали сегодняшний день пользователи социальных сетей. Снегопад в области начался еще накануне вечером, за ночь и так огромные сугробы выросли буквально на глазах. В снежный план попали, абсолютно все, кто вышел с утра на работу.Из-за погодных условий перерывы между маршрутами общественного транспорта превысили 30 минут, некоторые автобусы просто не вышли на маршрут. Полбеды дождаться автобус, нужно в него войти.... Если на конечных остановках пассажирам все же удавалось втиснуться в транспорт, то дальше по маршруты это было практически не возможно... Кто то прорывался через толпу , что бы войти, а кому-то пришлось прыгать через сугроб что-бы выйти. Цены на такси этим утром выросли в 5 раз, так что бы добраться по прямой с улице Балакирева до Гастелло нужно было заплатить около четырехсот рублей.Автолюбителям повезло ненамного больше, из-за снега на дорогах образовались километровые пробки.На собственном автомобилях жители окраин - Юрьевец,Пиганово... добирались до города больше часа. Снег начали чистить еще вечером, многие участки уже расчищены, но техника на дорогах создает дополнительные трудности и заторы. На дороги Владимира вышли почти 70 единиц техники и 130 работников .А где тормозят тысячи лошадиных сил, справляется одна. Вот такое фото появилось в соцсетях Владимира.Остается надеяться на обещанное потепление. Уже сегодня утром столбик термометра показывал всего 22 градуса мороза. Накануне , напомним, было минус 37. А в ближайшие дни температура вырастет до плюс пяти градусов Цельсия. Это потепление грозит очередными погодными качелями - вместо снега метеорологи обещают ледяной дождь. В столице он уже идет.Екатерина Таманова