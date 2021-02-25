Уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы, названия которых были созвучны с наименованием организации, являющейся поставщиком электроэнергии...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления внутренних дел по Юго-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве совместно с коллегами из Северо-Восточного административного округа задержаны восемь участников группы, подозреваемых в мошенничестве.Предварительно установлено, что уроженец Магаданской области зарегистрировал две фирмы. Их названия были созвучны с наименованием организации, являющейся поставщиком электроэнергии на территории Московского региона.Сообщники действовали по заранее отработанной схеме. Они подыскивали собственников квартир, преимущественно пожилого возраста, и приходили к ним домой. Представляясь работниками энергетической компании, злоумышленники сообщали о неисправности оборудования, установленного в электрощите на общеквартирной площадке. При этом подозреваемые заранее приводили данные электроприборы в негодность. В случае отказа от установки они грозили доверчивым гражданам штрафными санкциями. Работа лжеэлектриков оценивалась от 6 до 21 тысячи рублей за каждую услугу, что многократно превышает среднюю рыночную стоимость.На сегодняшний день сотрудниками полиции установлены обстоятельства 14 эпизодов противоправной деятельности. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые впоследствии были соединены в одно производство.Полицейскими проведены обыски в офисах организаций и по местам проживания фигурантов. Изъята различная документация, денежные средства и электронная база, где содержались персональные данные возможных потерпевших. Также обнаружена специализированная одежда, бейджи и удостоверения установленного образца.В настоящее время в отношении предполагаемого организатора группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, семь соучастников находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк