Решение суда в законную силу не вступило.

Кольчугинская межрайонная прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности сетевого магазина АО «Тандер».По данным пресс-службы надзорного ведомства, товары, привезённые в «Магнит», разгружались со стороны двора, где расположены окна и входы в подъезды.По мнению прокурора, супермаркет нарушал санитарно-эпидемиологическое законодательство, и он обратился с иском в суд. В свою очередь, Фемида удовлетворила требования ведомства.Решение суда в законную силу пока не вступило.