Ранее он провел в СИЗО восемь месяцев.

В суд от следователя по особо важным делам поступило ходатайство о продлении срока содержания Петра Мельникова под стражей.Напомним, что Петр Алексеевич обвиняется в изготовлении платёжных поручений, содержащих заведомо ложные сведения о назначении перечислений и платежей денежных средств.По версии следствия, он направил их в банки для списания и перевода денег на личный брокерский счет. После чего на основании заявлений на отзыв денежных средств, снял 25 миллионов рублей.В 2016 году бизнесмен покинул Россию и проживал в Литве. В 2017 году он был объявлен в розыск. В июле 2020 года его экстрадировали в Россию. В общей сложности он провёл в СИЗО более восьми месяцев.И вот, 24 февраля Петру Мельникову изменили меру пресечения на домашний арест. Срок - до 25 апреля включительно.Постановление Фемиды в законную силу пока не вступило.Напомним, что его отец - бывший директор завода «Автоприбор» Алексей Мельников к 8 годам колонии за мошенничество и растрату в особо крупном размере.