Петр Мельников вышел из СИЗО. Октябрьский райсуд Владимира изменил ему меру пресечения. Следователь по особо важным делам регионального Следкома ходатайствовал о продлении срока

Петр Мельников вышел из СИЗО. Октябрьский райсуд Владимира изменил ему меру пресечения. Следователь по особо важным делам регионального Следкома ходатайствовал о продлении срока содержании под стражей. Напомним, сын экс-директора “Автоприбора” Петр Мельников обвиняется по части 1 статьи 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Органами предварительного следствия Мельников П.А. обвиняется в том, что он с