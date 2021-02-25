Члены Общественной палаты вместе с Советом по правам человека при президенте России представили рейтинг интернет-платформ, лидирующих по распространению деструктивного контента. На первых местах оказались популярные социальные сети, рассказала член ОП, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.

Члены Общественной палаты вместе с Советом по правам человека при президенте России представили рейтинг интернет-платформ, лидирующих по распространению деструктивного контента. На первых местах оказались популярные социальные сети, рассказала член ОП, исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина.Эксперты выявили незаконный контент почти на всех платформах – как российских, так и иностранных, сообщила Мизулина. Лидером по распространению деструктивного контента стал Twitter. Один противоправный материал там видят 10,4 тысячи пользователей.Второе место занял Facebook, а Instagram оказался на "почетном" третьем месте. Вслед за ними расположился TikTok. Также в рейтинг попали "Ютуб", "ВКонтакте" и "Одноклассники".В то же время Мизулина отметила, что у популярных ресурсов разный подход к распространению противоправного контента. Одни платформы оперативно реагируют на жалобы и требования регулятора, другие – пассивно, но зато активны в интернет-цензуре и преследовании пользователей, рассказала член ОП.Авторы рейтинга учитывали количество деструктивного и незаконного контента, которые соцсети по каким-то причинам не удалили, наличие или отсутствие представительства в России, готовность сотрудничать с регулятором и скорость реакции на жалобы со стороны пользователей.Под деструктивным контентом подразумеваются детские порнографические материалы, популяризация наркотиков, публикации террористической направленности, рассказала общественница.Напомним, что 1 февраля в России вступил в силу закон, который обязывает социальные сети самостоятельно выявлять и удалять запрещенные материалы. При отсутствии возможности администрация интернет-площадки должна уведомить Роскомнадзор.