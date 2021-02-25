Во Владимирской области огонь уничтожил очередной автомобиль. ЧП произошло в ночь на 25 февраля в Александрове на улице Терешковой. На место прибыли спасатели. Автомобиль горел открытым

Во Владимирской области огонь уничтожил очередной автомобиль. ЧП произошло в ночь на 25 февраля в Александрове на улице Терешковой. На место прибыли спасатели. Автомобиль горел открытым пламенем. Пожарные потушили огонь на 8 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Судя по фото с места происшествия, автомобиль выгорел полностью. Тушили пожар 10 человек и 2 единицы техники.