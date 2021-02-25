Обвиняемый похитил 140 000 рублей из квартиры соседки.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница, сообщившая о пропаже 140 000 рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, сотрудники полиции установили причастность к краже 29-летнего местного жителя.Злоумышленник был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на территории города Гусь-Хрустальный. В ходе задержания молодой человек попытался избавиться от имевшегося при нем полимерного свертка, бросив его на землю. Вещество было изъято и направлено на исследование.Экспертным заключением подтверждено, что в свертке находилось наркотическое средство «мефедрон», массой 0,47 грамма.Фигурант сознался в совершении кражи и пояснил, что накануне вечером находился в гостях у своей новой соседки. Воспользовавшись удобным моментом, он осмотрел квартиру и обнаружил в комоде денежные средства, которые похитил.На момент задержания часть похищенных денежных средств мужчина уже успел потратить.Следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража) и ч.1 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).В настоящее время уголовные дела, объединенные в одно производство, с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.