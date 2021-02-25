В посёлке Гусевский Гусь-Хрустального района загорелся трёхквартирый частный дом. Пожар начался около 10 утра 25 февраля. Пожарные прибыли на место и установили, что горит кровля здания. В

В посёлке Гусевский Гусь-Хрустального района загорелся трёхквартирый частный дом. Пожар начался около 10 утра 25 февраля. Пожарные прибыли на место и установили, что горит кровля здания. В доме проживают три семьи, они сами вышли на улицу – никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали пожар на 300 квадратных метрах и не дали огню перекинуться на хозпостройки. Из