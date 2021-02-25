Группа американских учёных провела исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу. Для этого они проанализировали ряд анкет на сайтах знакомств и тайно ..

Группа американских учёных провела исследование, чтобы выяснить, в каком возрасте люди чаще всего изменяют друг другу. Для этого они проанализировали ряд анкет на сайтах знакомств и тайно опросили их владельцев.Выяснилось, что в основном люди начинают склоняться к неверности в 39 лет. Специалисты предположили, что это связано со страхом перед приближающимся 40-летием. Из-за этого многие меняют образ жизни и поведение, в том числе – заводят отношения на стороне, сообщает