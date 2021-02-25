Ученого Владимира Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета, передает . Руководство вуза планировало сделать это раньше, однако заседание ..

Ученого Владимира Матвеева уволили из Санкт-Петербургского государственного экономического университета, передает . Руководство вуза планировало сделать это раньше, однако заседание комиссии по этике СПбГЭУ пришлось перенести из-за инфаркта преподавателя и последовавшей за этим операции. Напомним, Владимир Матвеев во время выступления на вебинаре для педагогов усомнился в масштабах холокоста.