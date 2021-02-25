Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт . Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником ..

Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт "". Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником оказался 55-летний мигрант из одной из стран ближнего зарубежья. Его задержали.