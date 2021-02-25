Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт . Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником ..
<a href="https://33live.ru/novosti/25-02-2021-v-podmoskove-migrant-v-letax-vytashhil-iz-chuzhoj-mashiny-99-tysyach-rublej.html" target="_blank">В Подмосковье мигрант в летах вытащил из чужой машины 99 тысяч рублей</a> - Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт . Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником ..
[url=https://33live.ru/novosti/25-02-2021-v-podmoskove-migrant-v-letax-vytashhil-iz-chuzhoj-mashiny-99-tysyach-rublej.html]В Подмосковье мигрант в летах вытащил из чужой машины 99 тысяч рублей[/url] - Из припаркованной на улице Стрелкова в подмосковном Королеве иномарки злоумышленник вытащил 99 тысяч рублей, передает сайт . Чтобы залезть внутрь вор сломал замок на двери. Преступником ..