В России предложили выдавать бедным гражданам деньги на еду. С инициативой ввести продуктовые карточки выступил Союз потребителей.

В России предложили выдавать бедным гражданам деньги на еду. С инициативой ввести продуктовые карточки выступил Союз потребителей.Организация предложила перечислять средства наиболее нуждающейся категории – гражданам, которые получают жилищные субсидии. Сюда относятся россияне, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в семейном доходе составляет от 22% и больше.По задумке авторов проекта, каждый месяц малоимущие граждане будут получать по три тысячи рублей на семью. Причем тратить деньги можно только на отечественные товары. В Союзе потребителей рассказали, что для реализации продуктовых карточек потребуется около девяти миллиардов рублей в месяц.Документ отправлен на рассмотрение в Министерство промышленности и торговли, передает издание "Известия". Глава Союза Петр Шелищ уточнил, что государство таким образом не только поможет бедным гражданам, но и поддержит пищевую промышленность, аграриев и торговлю.Ранее идею введения продуктовых карточек в России президент Владимир Путин. Глава страны сообщил, что уже поручил правительству обсудить эту тему. Вместе с этим он отметил, что материальная помощь бедным гражданам с продуктами сегодня не так актуальна, как в период пандемии.О продовольственных сертификатах заговорили еще в конце прошлого года. Депутаты Госдумы предложили перечислять малоимущим россиянам деньги из Фонда национальной безопасности. Но правительство отвергло эту идею: по их словам, средства нельзя почерпнуть из этого фонда.