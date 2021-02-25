Российскому обществу пора перевернуть страницу истории, на которой нанесены имена таких советских деятелей как Феликс Дзержинский, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям ..

Российскому обществу пора перевернуть страницу истории, на которой нанесены имена таких советских деятелей как Феликс Дзержинский, считает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Впрочем, по его же словам, забывать о ней не следует, передает "". Тем не менее, для Русской православной церкви никаких мук выбора между фигурой основателя ВЧК и Александром Невским быть просто не может. "На Лубянке должен появиться памятник святому благоверному князю", – уверен Легойда.