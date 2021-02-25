+1 сгоревший автомобиль во Владимирской области. Около 6 часов вечера 25 февраля сгорает ВАЗ 15-й модели. Это произошло в Собинке на улице Димитрова. Загорелся салон автомобиля, его потушили на

+1 сгоревший автомобиль во Владимирской области. Около 6 часов вечера 25 февраля сгорает ВАЗ 15-й модели. Это произошло в Собинке на улице Димитрова. Загорелся салон автомобиля, его потушили на 2-х квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Тушили пожар 7 человек, причина возгорания выясняется. Это уже 29-й автомобиль, который был уничтожен огнем в 2021-м году. В прошлом