Во Владимирской области обсуждают концепцию развития Суздаля при подготовке к празднованию 1000-летия города.

Во Владимирской области обсуждают концепцию развития Суздаля при подготовке к празднованию 1000-летия города.Предполагается, что основные изменения коснутся перевода силовых ведомств в отдельные здания. Таким образом, планируется освободить исторические здания в центре Суздаля.Также намечается расселение жителей из исторических зданий, охраняемых государством.Проект, разработанный московскими архитекторами предусматривает реконструкцию объектов культурного наследия, реставрацию памятников архитектуры, модернизацию инфраструктуры, обновление парков и скверов, организацию парковок, а также создание дизайн-кода, который приведёт к единому стилю вывески, таблички и указатели.Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий Суздаля были одобрены и могут использоваться для дальнейшей разработки документации. Исключение - решения, попадающие в границы территорий объектов культурного наследия.