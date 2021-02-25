Это вторая трагедия на жд путях региона в феврале.

Во Владимирской области произошла ещё одна трагедия на жд путях. На перегоне «Денисово - Вязники» 24 февраля, примерно в 12:03, под поезд попал человек. Мужчина переходил пути в неположенном месте, а машинист «Стрижа» не успел вовремя затормозить.Известно, что пострадавшего передали бригаде «скорой» для оказания медицинской помощи.Напомним, что вчера мы сообщали о том, что в Муроме на вокзале локомотив, который буквально лёг под товарный состав.