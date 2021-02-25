В посёлке Серково Вязниковского района загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар начался 25 февраля около 14:30. По прибытии пожарных подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-м

В посёлке Серково Вязниковского района загорелся двухэтажный многоквартирный дом. Пожар начался 25 февраля около 14:30. По прибытии пожарных подразделений наблюдался дым из квартиры на 2-м этаже. Огнеборцы потушили возгорание на 20 квадратных метрах. От огня пострадала внутренняя отделка и имущество квартиры. Никто не погиб и не пострадал. Тушили пожар 10 человек, причина пожара выясняется.