Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается.

Беспредел во владимирском пассажирском транспорте продолжается. Добираясь на работу, сегодня люди были вынуждены выпрыгивать из сломанных автобусов прямо в сугробы.сегодня переполнены жалобами возмущенных жителей.«Пожилую женщину с трудом достали из-под автобуса на остановке Электроприбор около 7.20».«Из Энергетика уехать невозможно, 1 автобус вообще не вышел на маршрут. Некоторые просто не могли залезть в салон и оставались на остановках. Как добираться до города, не имея личного транспорта? Тратить по 600-800 в день на такси с вечно фиолетовым ценником?»«Такая же ситуация сегодня была на Пекинке: сначала у поворота на Веризино встала семерка, все в снег повыпрыгивали, следующая семерка, притворившись сломанной, проехала, и наконец, нас милостиво подобрала третья».Когда же прекратится это безобразие, задаются вопросом владимирцы.